Consultori e ospedale: una rete per seguire le gravidanze

Una nuova rete di assistenza che segua le gravidanze fisiologiche senza intasare l’ospedale Del Ponte. Da anni la rete ostetrica mira a costruire un modello di integrazione tra territorio e ospedale così da indurre le donne ad affidarsi al distretto vicino a casa adeguato senza dover ricorrere all’ospedale. Un sistema che, di fatto, non è mai decollato del tutto.

Con la creazione dell’ASST Sette Laghi, il direttore socio sanitario Adelina Salzillo ha deciso di mettere in campo strategie e obiettivi per costruire la vera rete ostetrica ginecologica.

L’obiettivo, che si sta creando anche grazie al supporto e all’impegno dei medici della clinica diretta dal professor Fabio Ghezzi, oltre a quello delle ostetriche, sta attraversando una fase transitoria: «Fino allo scorso anno – spiega la dottoressa Salzillo – i ginecologi dei consultori avevano un contratto di libera professione. Ora noi vogliamo dare più stabilità a questi rapporti. Per questo pensiamo di avviare contratti più duraturi con “sumasti”. Per legge, però, dobbiamo attendere l’espletamento del concorso che bandiremo a metà settembre. Nelle more delle procedure burocratiche, però, abbiamo affidato ancora gli incarichi in libera professione».

In tutti i consultori sono state rinnovate le ore, tranne ad Arcisate e Varese che rimangono parzialmente scoperti: « Di fatto non c’è obbligo di monte ore – spiega la dottoressa Salzillo – l’importante è che ci sia il medico. Ribadisco, comunque, che entro breve proporremo percorsi integrati con documentazioni e cartelle sanitarie uniche così che la donna gravida possa presentarsi in ospedale mostrando documenti condivisi».