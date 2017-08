Conte: “Marsico ha mal digerito il fallimento di Forza Italia”

La risposta di Luca Conte, Capogruppo del Partito Democratico, alle critiche di Luca Marsico sull’espulsione di Iannini:

Che qualche consigliere comunale di Forza Italia da un anno a questa parte ripeta incessantemente le recriminazioni di una ormai trascorsa campagna elettorale e pronostichi l’imminente fallimento e caduta della Giunta Galimberti può essere una comprensibile reazione di un mal digerito fallimento.

Che tali sterili argomentazioni siano utilizzate da un politico che ha ricoperto decine di incarichi senza portare nessun beneficio al nostro territorio come Luca Marsico appare invece inspiegabile ed anzi solleva qualche perplessità sulla effettiva capacità da parte di una certa classe politica di affrontare i temi che ai varesini ed ai lombardi interessano anziché crogiolarsi nella polemica politica.

Per l’ennesima volta mi trovo quindi a respingere al mittente tali ricostruzioni, rassicurando che la Giunta Galimberti è salda, attiva ed operante per il bene della città e nel pieno rispetto della sua autonomia, con buona pace di Marsico che ambisce forse a portare Varese in dote al suo capo gallaratese Nino Caianiello.

Il PD è una forza riformista che vuol veramente cambiare la città. Si dia il tempo di amministrare e soprattutto di risolvere i danni del passato e i frutti non tarderanno a venire.”