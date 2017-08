Contorsionisti del riposo, l’arte di aspettare un aereo a Malpensa

Dormire a Malpensa

Aspettare un aereo può essere stressante, anche se si deve partire per le vacanze.

Una delle pagine Facebook più attive, propositive e divertenti che permette di seguire quello che succede a Malpensa e dintorni, “Sei di Malpensa se…”, formata per lo più da dipendenti e lavoratori dello scalo (più di 5500 membri), ha postato nel corso dell’estate alcune foto esilaranti di passeggeri in attesa di volare.

Chi trova posizioni assurde per leggere, chi si sdraia coperto di asciugamani o teli da mare per avere un po’ di buio e poter riposare, chi sfrutta le panchine superando gli ostacoli dei braccioli con abilità da contorsionista, chi approfitta della fila del check-in per schiacciare un pisolino tra le gambe di amici e parenti. Le foto sono tutte da vedere…