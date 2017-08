Contributi per migliorare il riscaldamento centralizzato: ecco chi li ha ottenuti

termosifone riscaldamento scuola

E’ stata pubblicata oggi, primo agosto 2017, la graduatoria del bando del Comune di Varese per l’assegnazione di contributi per i condomìni che eseguiranno interventi per migliorare l’efficienza energetica degli edifici della città.

LA GRADUATORIA DEL BANDO

Il Comune ha stanziato oltre 65mila euro che saranno suddivisi tra i 13 condomìni che sono entrati in graduatoria dopo aver presentato la domanda. Gli interventi che beneficeranno dei contributi sono quelli che verranno effettuatati su edifici di Varese dotati di impianto di riscaldamento centralizzato, installati da almeno 10 anni ed al servizio di più di 4 unità abitative.

«Si tratta di impianti condominiali vecchi ed inefficienti che anche grazie al nostro bando verranno migliorati in favore dell’efficienza energetica e dell’ambiente di Varese – ha commentato con soddisfazione l’assessore all’Ambiente di Varese, Dino De Simone – Vista l’alta adesione al bando abbiamo anche aumentato lo stanziamento fatto in origine per poter soddisfare il maggior numero di richieste e di progetti. Sono comunque molto soddisfatto della risposta dei varesini ad un importante tema come quello del miglioramento delle prestazioni energetiche dei nostri palazzi. Teniamo dunque alto il nome con cui siamo conosciuti: la Città Giardino. Questo è un intervento che prosegue il nostro impegno per essere sempre di più una città sostenibile. Stiamo già valutando la possibilità di un prossimo bando che vada sempre in questa direzione».

Gli interventi che sono entrati in graduatoria riceveranno un contributo fino ad un massimo del 30% delle spese sostenute per un massimo di 6mila euro. Nello specifico sono stati presi in considerazione gli interventi di sostituzione del vecchio generatore a gasolio o metano con modelli ad alto risparmio energetico e bassi livelli di emissioni di inquinanti atmosferici. Il bando si era chiuso il 31 gennaio scorso.

«Gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica dei nostri edifici sono una priorità a Varese come nel resto di Italia – ha proseguito l’assessore De Simone – Rendere un impianto di riscaldamento più efficiente non vuol dire solo maggiore risparmio in bolletta ma anche e soprattutto aiutare in modo sostanziale l’ambiente in cui viviamo, migliorare l’aria che respiriamo. Il nostro ambiente è uno dei più importanti beni che abbiamo e dobbiamo prendercene cura anche promuovendo scelte legate all’efficienza energetica che ciascuno di noi può fare».