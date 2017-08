Controlli dei carabinieri: 5 persone denunciate

I carabinieri della Compagnia di Saronno, nel corso della notte tra sabato e domenica, hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio nei Comuni di Saronno, Origgio e Caronno Pertusella. La finalità dell’attività è garantire maggiore sicurezza ai cittadini vacanzieri, che durante il ponte di ferragosto hanno lasciato le loro abitazioni per raggiungere mete turistiche.

Durante il servizio che ha impegnato nove pattuglie in posti di controllo e perlustrazioni nelle zone più periferiche dei centri urbani, sono state identificate e controllate 85 persone e 50 veicoli.

Tre soggetti sono stati denunciati a piede libero: un tunisino 27enne, controllato nei pressi della stazione ferroviaria di Saronno, è stato deferito perché irregolare sul territorio nazionale; una ventenne italiana, invece, è stata rintracciata e denunciata nella tarda serata di sabato, poiché si era impossessata furtivamente di alcune bottiglie di alcolici da un supermercato di Caronno Pertusella; infine, un uomo 38enne di Caronno Pertusella è stato identificato e anch’egli denunciato, poiché riconosciuto, attraverso un sistema di videosorveglianza, quale responsabile del furto di una bicicletta dal recinto di una villetta di quel Comune.

Per concludere, due giovani di Rho e Parabiago, a seguito di alcune perquisizioni eseguite in occasione dei posti di controllo dislocati lungo le arterie stradali che collegano la provincia di Varese a quella di Milano, sono stati sorpresi in possesso di due grammi di cocaina e quindi segnalati ai sensi dell’art.75 del DPR 309/90 alla Prefettura di Varese in qualità di assuntori.