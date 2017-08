Controlli di Ferragosto: un arresto e sei denunciati

carabinieri luino lungo lago

Proseguono, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di vigilanza estiva disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Varese, i controlli dei carabinieri della Compagnia di Luino, finalizzati a garantire un’estate sicura a residenti e villeggianti.

Il ponte di Ferragosto è caratterizzato, come di consueto, da un notevole afflusso nelle zone lacuali di turisti stranieri, in gran parte tedeschi e olandesi, e italiani, provenienti non solo dalla Provincia di Varese, ma anche da quelle di Como, Milano e Verbania.

Il particolare contesto che ne consegue ha reso pertanto necessario rafforzare l’azione di contrasto ai furti in abitazione nonché i controlli delle principali arterie stradali, per garantire la sicurezza dell’intenso flusso veicolare. In tale ottica i carabinieri hanno svolto servizi straordinari di controllo, mirati a controllare e monitorare la circolazione stradale, gli esercizi pubblici maggiormente frequentati da giovani e gli imbarcadero.

Particolare attenzione è stata altresì posta ai controlli di stazioni ferroviarie e di autolinee, zone turistiche lacuali, siti di interesse culturale, principali arterie stradali e le aree di confine con la Confederazione Elvetica.

L’impiego sinergico delle forze messe in campo ha consentito sia di rafforzare l’attività preventiva nelle zone caratterizzate da intenso afflusso di residenti e villeggianti, sia di svolgere con efficacia l’attività di contatto diretto con la cittadinanza, che consolida il rapporto di fiducia con i cittadini, finalità principale dell’azione quotidiana che i Comandi dell’Arma sviluppano con accorta sensibilità istituzionale.

Durante i controlli sono stati fermati 26 veicoli e identificate 58 persone.

Una persona è stata arrestata e sei deferite in stato di libertà. I carabinieri della Stazione di Cuvio hanno arrestato un albanese di 37 anni domiciliato a Azzio, in esecuzione di un ordine della Procura della Repubblica di Arezzo. L’uomo deve scontare, in regime di detenzione domiciliare un anno e dieci mesi di per maltrattamenti in famiglia, commessi ad Arezzo.

I militari hanno identificato e denunciato in stato di libertà quattro persone residenti in Valcuvia, responsabili di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone, i quali, allo scopo di recuperare da un ventenne di Cuveglio, noto alle Forze dell’Ordine, la somma di 150,00 euro, corrispettivo di una cena consumata e non pagata dal giovane presso il ristorante gestito da uno dei quattro uomini, avrebbero costretto con violenza il ventenne a prelevare la somma presso uno sportello automatico di Cuveglio.

I carabinieri della Stazione di Laveno Mombello hanno denunciato in stato di libertà una 29 enne rumena domiciliata a Caravate, responsabile di evasione dal regime degli arresti domiciliari italiano; inoltre hanno segnalato alla Prefettura di Varese un marocchino 26 enne, senza fissa dimora ma regolare sul Territorio Nazionale, trovato in possesso di un grammo di cocaina.

I carabinieri della Stazione di Luino hanno denunciato in stato di libertà una 19enne residente a Germignaga, che, a seguito di un sinistro stradale autonomo occorso alla guida della propria autovettura, è risultata positiva all’accertamento del tasso alcolemico, risultato pari a 1,83g/l. La patente di guida è stata ritirata e trasmessa alla Prefettura di Varese, per l’emissione del provvedimento di revoca del documento, trattandosi di persona neopatentata che, in stato di ebbrezza alcolica, si è resa responsabile di sinistro stradale in orario notturno. Il veicolo non è stato sequestrato, poiché intestato a persona diversa dal trasgressore.