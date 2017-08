Cosentino: “Non sopportano più Galimberti”

Giacomo Cosentino Fratelli d'Italia-Varese Cresce: io sono a favore dei diritti civili per tutti, ma il modo migliore per rivendicarli non è di certo andando in giro vestiti da donna o mezzi nudi per corso Matteotti, anzi.

Ormai è chiaro che anche i consiglieri della lista Galimberti non sopportano più le folli scelte del Sindaco e il suo modo di fare, politicamente altezzoso ed arrogante. Bortoluzzi si era già dimesso nei mesi scorsi, Gaetano Iannini ormai non fa più parte della maggioranza ed ha dichiarato che alle regionali voterà il centrodestra, e infine Gregori che si dimette oggi denunciando l’atteggiamento del Sindaco e le sue scelte inopportune.

Anche i consiglieri del Pd Luisa Oprandi ed Infortuna sono agli sgoccioli: tagliati fuori dal Sindaco sia dai ruoli chiave che dalle scelte strategiche. L’unico che da un giorno all’altro è tornato “amico” del Sindaco è Mirabelli, visto che a breve ci saranno le elezioni regionali e forse avrà bisogno di qualche supporto in più per diventare consigliere regionale.

In tutto questo teatrino a pagare sono i varesini (e anche caro!): rette scolastiche aumentate, tariffe dei parcheggi alle stelle, clandestini aumentati, movida “silenziata”, commercianti furiosi (salvo qualcuno che fa ancora il lecchino del Sindaco sperando in un aiuto) ed addirittura sono stati tagliati i rimborsi spesa agli anziani che svolgevano servizi sociali molto utili per la collettività. Una vergogna senza fine. Quanto dovrà durare ancora questo calvario?? Noi siamo pronti a tornare a governare Varese per ridare dignità alla nostra bella Città. Prima che sia troppo tardi.

Giacomo Basaglia Cosentino

Presidente Orizzonte ideale