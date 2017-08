“Così abbiamo avuto il nostro pass”

Sono ancora i primi giorni, ma già c’è grande curiosità. Muoversi con l’auto a Varese (e con il bus) sta cambiando e bisogna imparare le nuove regole del gioco. I primi varesini che hanno deciso di abbonarsi per parcheggiare, ieri mattina, sono usciti soddisfatti dall’ufficio del comune: le informazioni sono state esaurienti, e la coda, con il numerino, è accettabile. Una buona partenza, sul lato burocratico, ma ovviamente bisognerà poi valutare se il piano funzionerà.

