Cuvio, due giorni divertenti per la 60° Festa del Villeggiante

La Pro Loco di Cuvio ha mantenuto la tradizione di questa occasione, quando tra fine agosto e inizio settembre, venivano organizzate delle festicciole per i villeggianti pronti a ritornare in città al termine della loro permanenza nei nostri borghi: un simbolico saluto e un arrivederci all’ estate successiva.

L’appuntamento è per il prossimo week-end al parco feste “Pancera” a partire dalle ore 19 per la cena di sabato, mentre domenica anche per il pranzo delle 12.

La sagra di fine agosto, con musica e gastronomia, da circa sessant’anni anima il paese e protagonista sarà, come sempre, l’arte culinaria con gli esperti cuochi che proporranno piatti della tradizione locale come la “Buseca valcuviana “: la trippa come si cucina a Cuvio e nella sua valle;

“Pulenta coi bruscitt o lumber”, oltre ad altri piatti come la succulenta “Paella alla valenciana” in menù per la domenica a mezzogiorno. Presente anche in questa festa la novità dell’anno: “Hamburger di chianina”.

La prerogativa delle feste a Cuvio è il servizio al tavolo e per quanti saranno presenti mentre attendono di essere serviti dai sempre operosi giovani in maglia gialla potranno giovarsi di un interessante e curioso passatempo che gli organizzatori hanno preparato.

Per i bambini, gratis una divertente attrazione: sarà possibile girare il parco, cavalcando un bellissimo pony.

Non mancherà la musica in balera fino a serata inoltrata. La conclusione con l’immancabile “Pulenta e lacc” offerta dalla Pro Loco di Cuvio a tutti i presenti.