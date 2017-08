Da Busto e Gallarate vanno in Piemonte per rubare 2 tonnellate di rame

incidenti varie

Erano in trasferta per compiere un grosso furto A.A., classe 1989 residente a Busto Arsizio e M.P, gallaratese del 1969, quando alle prime ore della mattina del 1° agosto sono stati arrestati dai Carabinieri di Arona. Insieme a B.F, classe 1970, residente a Cirò Marina stavano tornando a casa dopo aver rubato 2.000 chili di rame da un’azienda. (immagine di repertorio)

I tre sono stati controllati mentre viaggiavano a bordo di furgone Mercedes e stavano transitando da Fontaneto d’Agogna, in provincia di Novara. Nel vano di carico del mezzo i militari hanno rinvenuto 2 tonnellate di cavi di rame, risultati asportati poco prima dall’interno dell’ex stabilimento “Bemberg” di Gozzano, dismesso da diversi anni a seguito del fallimento della società.

Tutti e tre sono quindi stati tratti in arresto ed associati alla casa circondariale di Novara a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella giornata di oggi si è svolta l’udienza di convalida al termine della quale per uno dei tre è stata disposta la misure cautelare dell’obbligo di dimora mentre per i restanti due è stata confermata la custodia in carcere in attesa della disponibilità dei braccialetti elettronici.