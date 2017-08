Da Ganna a Laveno, in cerca di una festa che non c’era

badia di ganna

Buongiorno Varese News. Qualche giorno fa via internet abbiamo appreso la notizia che a Ganna ci sarebbe stata una festa il 15 di agosto con finale spettacolo pirotecnico. Abbiamo optato per andare in quel paese, non scegliendone altri. Brutta delusione: i fuochi d’artificio non c’erano. Le giustificazioni poco realistiche. Ci è sorta una domanda: i fuochi d’artificio non saranno stati soltanto un modo per attirare gente, ma si sapeva già dall’inizio che non ci sarebbero stati? Abbiamo quindi lasciato Ganna e visto l’orario siamo andati a Laveno. Ebbene c’era pochissima gente. La tristezza di Laveno si sentiva nell’aria. Paese spento e triste. In una serata di festa nell’area del Luna Park, tra le attrazioni e le bancarelle, c’erano pochissime persone. I giostrai si lamentavano: gli incassi non bastano neppure a pagare le spese. Nell’aria nessuna atmosfera di festa. Davvero un peccato

Matteo