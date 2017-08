Da Gavirate a Santo Domingo, muore nell’isola per un incidente stradale

Gavirate - Andrea Cecchini

(Andrea Cecchini in una foto di qualche anno fa, tratta dal suo profilo Facebook)

Una bruttissima notizia arriva dalla Repubblica Dominicana e porta il suo carico di dolore nel Varesotto.

Andrea Cecchini, quarantenne originario di Gavirate, è morto in un incidente stradale a Santo Domingo, dove aveva fondato e gestiva una discoteca, il Mamma Luxury.

La notizia è stata pubblicata ieri dal quotidiano online Enlacosa.com e ha raggiunto i molti amici che Andrea Cecchini aveva nel Varesotto.

L’uomo, nonostante il suo trasferimento una decina di anni fa nell’isola caraibica, dove aveva aperto e gestito diversi locali, era ancora molto conosciuto in provincia di Varese per la sua attività di dj e animatore della vita notturna. In particolare lo ricordano in tanti al Montecristo, un locale di Busto Arsizio che aveva gestito con alcuni amici fino a poco prima della sua partenza per la Repubblica Dominicana.