Da sabato torna il sole a tempo pieno

Oggi potrebbe essere l’ultimo giorno di pioggia. Secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino, la giornata di venerdì 11 agosto potrebbe essere caratterizzata ancora da qualche rovescio, anche in pianura. Ma dalla giornata di sabato torna il sole con temperature che tornano nella media stagionale, con una massima sui 30 gradi, ma ben lontane dai picchi della settimana scorsa.

Proprio sabato sarà «Ben soleggiato e caldo gradevole, a tratti ventilato da settentrione. In mattinata ancora qualche nuvola all’est» ma non sono previste precipitazioni. Mentre domenica temperature in aumento «Sempre soleggiato, solo qualche velatura di nubi alte nel pomeriggio e in serata. Asciutto. Cessazione del vento settentrionale anche in montagna».