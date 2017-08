Dai domiciliari ad Alessandria al carcere di Busto, 18enne nei guai

busto arsizio varie

Si era appena trasferito a Busto Arsizio da Alessandria il diciottenne agli arresti domiciliari che ieri pomeriggio (giovedì) è stato arrestato dal Commissariato della Polizia di Stato di via Foscolo.

Il giovane italiano era stato ammanettato lo scorso mese di giugno nella città piemontese dai poliziotti della Questura di Alessandria dopo che, sorpreso con merce non pagata da un addetto alla vigilanza straniero di un supermercato, lo aveva aggredito picchiandolo, minacciando di tagliargli la gola con delle forbici e insultandolo per il colore della pelle.

L’arresto, per la rapina e per la resistenza opposta agli agenti della Questura alessandrina che lo avevano fermato, era stato convalidato e il malvivente, considerata la giovane età e nonostante i precedenti, sottoposto agli arresti domiciliari.

Successivamente il ragazzo aveva chiesto e ottenuto dall’Autorità Giudiziaria l’autorizzazione a trasferire il luogo di detenzione a Busto Arsizio in casa di parenti; tuttavia pochi giorni dopo, lo scorso 22 agosto, la Volante del Commissariato lo ha denunciato per evasione, avendolo identificato in piazza mentre con una bottiglia di birra in mano discuteva animatamente con altri ragazzi.

Da qui la segnalazione al Magistrato di Alessandria, che ha immediatamente aggravato la misura cautelare disponendo la traduzione del diciottenne nel carcere di via per Cassano.