Dal 5 settembre alla piattaforma ecologica si entra solo con tessera sanitaria

Samarate

Nuove modalità di accesso al Centro di Raccolta rifiuti di via Milano a Samarate.

«Ultimato l’ampliamento con la realizzazione delle nuove piazzole di sosta, siamo pronti

a sperimentare il nuovo sistema di accesso» spiega l’assessore Luca Macchi. «Si potrà accedere alla piattaforma ecologica solo tramite la tessera sanitaria regionale da utilizzare negli appositi apparecchi posti in prossimità dell’ingresso. L’utilizzo della tessera sanitaria entrerà in vigore dal 5 settembre 2017».

Fino al 30 settembre 2017 è previsto comunque un periodo di sperimentazione in cui, in mancanza della tessera, ma dimostrando di essere cittadini Samaratesi, l’addetto al controllo permetterà l’accesso al centro. Poi da ottobre il sistema entrerà a regime e si entrerà solo con la tessera sanitaria. L’assessore Macchi raccomanda attenzione, per evitare che la mancata apertura della sbarra d’accesso possa avere come sgradita conseguenza l’abbandono di rifiuti nei dintorni della piattaforma ecologica o addirittura nei boschi (è un tema molto sentito a Samarate, che è circondata da vasti boschi verso Ferno e Busto Arsizio).

La comunicazione sulle nuove modalità di accesso è occasione, per l’assessore Luca Macchi, di fare anche un richiamo sulla correttezza della differenziata: «In seguito a verifiche eseguite su alcuni sacchi della raccolta indifferenziata (sacco viola), sono emersi una serie di “errori” che dobbiamo assolutamente evitare. Più del 30% dei rifiuti che mettiamo nel “sacco viola” è un rifiuto che deve essere raccolto negli appositi contenitori in quanto riciclabile. Dopo vent’anni di raccolta differenziata non possiamo permetterci di sbagliare in percentuali così alte».

Domande frequenti sul servizio

Cosa devo fare se la tessera non apre la sbarra?

Nel caso in cui la tessera correttamente inserita non aprisse la sbarra: leggere il messaggio che compare sul display della colonnina e riprovare secondo le istruzioni. In caso di necessità contattare l’operatore

presente in isola ecologica.

Sono residente a Samarate e iscritto al ruolo della tassa rifiuti: posso accedere al servizio?

Si. Possono inoltre accedere tutti i componenti maggiorenni del nucleo famigliare ognuno con la propria

tessera sanitaria.

Sono residente a Samarate: mio figlio minorenne può accedere al servizio?

No. Il sistema permette l’accesso solo ai maggiorenni.

Sono residente a Samarate ed ho ricevuto una nuova tessera dalla Regione Lombardia in sostituzione

a quella attuale, cosa devo fare?

Nulla. La tessera nuova è automaticamente abilitata.

Sono residente a Samarate ed abito in un appartamento in affitto: posso accedere al servizio?

Si. Qualunque intestatario della tassa dei rifiuti è abilitato all’accesso.

Sono residente in una altro Comune ma ho parenti nel Comune di Samarate : posso entrare per

consegnare i loro rifiuti?

No. Possono accedere solamente i residenti maggiorenni iscritti al ruolo della tassa sui rifiuti e solo i famigliari del medesimo nucleo.

Sono una ditta: quale tessera devo utilizzare?

Per le attività economiche e produttive iscritte alla tassa rifiuti il Comune rilascerà un’apposita tessera magnetica. Per le aziende già a ruolo verrà inviata un’apposita comunicazione, per i nuovi insediamenti il modulo per la richiesta della tessera potrà essere richiesto all’ufficio LL.PP che fornirà tutte le indicazioni necessarie per la compilazione e per i conferimenti al centro di raccolta.