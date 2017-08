Dal centro sportivo alle grondaie: vespe alla conquista di Gerenzano

Vespe scatenate: doppio intervento della protezione civile per rimuovere un alveare al centro sportivo ed uno in un appartamento in periferia. Sono stati entrambi realizzati nella giornata di venerdì le ultime operazioni di disinfestazioni dei volontari in giallo.

Il primo allarme è arrivato dai calciatori della Gerenzanese, impegnati negli allenamenti e infastiditi da vespe particolarmente aggressive. La protezione civile, nel giro di poche ore, ha eliminato un grosso nido di vespe terricole presente nel campo di calcio del centro sportivo di via Inglesina. Diversi esemplari sono stati trovati anche sotto le lamiere del tetto del bar.

Secondo intervento è stato realizzato in un appartamento in via Isonzo dove i padroni di casa si erano accorti della presenza di un piccolo nido di vespe nella grondaia. Prima che la situazione degenerasse hanno contattato la protezione civile che ha rimosso completamente alveare e insetti.