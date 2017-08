Dal Louvre ad Angera per vedere i disegni di Ravo

Una visita importante per Andrea Ravo Mattoni. Il writers varesino che sta conquistando pubblico e critica con i suoi disegni, è stato contatto Cyrille Cyrille Gouyette, direttore di educazione e formazione del Museo del Louvre di Parigi per il suo progetto di “Recupero del classicismo nel contemporaneo”. Il direttore ha visitato di persona i suoi lavori, trascorrendo qualche giorno sul Lago Maggiore.

Un progetto iniziato proprio a Varese, con la collaborazione dell’associazione WgArt, quando disegnò “La cattura di Cristo” su una parete di Viale Belforte e poi il Caravaggio ad Angera. I suoi lavori poi, sono stati richiesti in tutta Italia, in totale sono nove al momento, ed ora c’è la possibilità che Ravo voli a Parigi per disegnare nella “belle ville”.

A raccontare l’importante incontro anche il suo sito, dove si legge:

“Circa un mese fa abbiamo ricevuto una mail da parte di Cyrille Gouyette Chef du Service Education et Formation Sous-direction de l’éducation artistique et du développement des publics DRE Musée du Louvre di Parigi, entusiasta del progetto sviluppato da Andrea Ravo Mattoni inerente al “Recupero del classicismo nel contemporaneo” è venuto di persona durante un soggiorno in italia con la famiglia, per incontrare Ravo e poter visitare dal vivo le opere di Angera “Fanciullo con canestra di frutta” e Varese “La cattura di Cristo”, ne è rimasto piacevolmente colpito, ed il prossimo ottobre Ravo volerà a Parigi per un tavolo di lavoro per discutere di eventuali progetti di collaborazione con il Museo del Louvre”.