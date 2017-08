Dal 21 agosto i rilasci dei pass auto ai residenti

Riceviamo e pubblichiamo

Dal 21 agosto i residenti di Varese potranno chiedere il rilascio del permesso gratuito di sosta per la prima vettura del nucleo famigliare. Entra nel vivo dunque il Piano Varese si Muove e nelle prossime ore i residenti delle vie in cui è in fase di attuazione il nuovo piano della sosta, e si stanno realizzando gli stalli blu, riceveranno una lettera a casa con le indicazioni su come ottenere il “permesso residente” previsto dal nuovo piano.

A partire dal 21 agosto, infatti, aprirà lo sportello “InfoVaresesiMuove” che è stato collocato presso gli uffici dell’Anagrafe del Comune di Varese, in via Sacco 5. Il personale dedicato si potrà trovare agli sportelli “12” e “13” dell’ufficio anagrafe e si potranno ottenere tutte le informazioni in merito al nuovo piano, ai vantaggi e alle varie possibilità di mobilità. In particolare i residenti potranno richiedere il permesso residenti con le novità previste dal piano Varese si Muove.

A differenza di quanto accadeva in passato, infatti, chi abita in una delle strade in cui la sosta è, o sarà a pagamento, e non possiede un garage o un posto auto per la propria vettura, potrà richiedere un permesso di sosta gratuito e illimitato, esteso a ben sei strade e piazze della città limitrofe alla propria abitazione.

Se poi nel nucleo familiare ci sono più auto, i permessi successivi dalla seconda auto in poi costeranno rispettivamente all’anno: 120 euro per la seconda auto, 240 euro per la terza auto, dalla terza auto in poi 360 euro.

Il rilascio del permesso è molto semplice, basta recarsi agli sportelli di InfoVaresesiMuove dove verrà richiesta la visione del documento di identità e della carta di circolazione del veicolo.

A partire dal 21 agosto si potrà anche recarsi agli uffici per avere informazioni per le nuove tipologie di abbonamenti introdotte all’interno del Piano della mobilità dedicati ai pendolari e agli utenti frequenti.

Il Comune ha deciso, analogamente all’esperienza di altre città all’avanguardia, di istituire “l’abbonamento per i pendolari” con possibilità di parcheggiare in aree dedicate in prossimità delle stazioni: viene così eliminato lo stress per la ricerca di un parcheggio e la corsa per andare a prendere in orario il mezzo pubblico.

In sostanza il pendolare titolare di abbonamento del treno o dell’autobus, dopo aver ottenuto il Pass Pendolare, potrà acquistare direttamente presso i parcometri o presso lo sportello “InfoVaresesiMuove” l’abbonamento auto mensile per pendolari al costo di euro 25,00 (circa 1 euro al giorno) che dovrà essere esposto unitamente al Pass Pendolari. Potrà essere richiesto anche l’abbonamento semestrale o annuale acquistabili presso lo sportello “InfovaresesiMuove” sito presso gli uffici dell’Anagrafe del Comune, in via Sacco 5 al piano terra (sportelli 12 e 13). Per tutti gli abbonamenti verrà rilasciato, su richiesta, idonea fattura per le eventuali detrazioni fiscali.

E’ stata introdotta anche la possibilità di avere uno sconto sull’abbonamento annuale in base alla dichiarazione ISEE. Per chi possiede un ISEE fino a 7000 euro l’abbonamento annuale per il parcheggio sarà gratuito mentre per chi presenterà una dichiarazione ISEE fino a 14.000 euro la riduzione sarà del 50% sul costo dell’abbonamento annuale. La dichiarazione ISEE potrà essere presentata presso lo sportello “InfovaresesiMuove” sito presso gli uffici dell’Anagrafe del Comune, in via Sacco 5 al piano terra (sportelli 12 e 13) al momento della richiesta di rilascio dell’abbonamento pendolare.

L’altra tipologia di abbonamento è stata studiata per gli utenti frequenti. Questo abbonamento è pensato ad esempio per chi lavora nel centro cittadino e ha necessità ogni giorno di sostare per diverse ore. Anche per l’abbonamento utenti frequenti è stata introdotta la possibilità di avere uno sconto sull’abbonamento annuale in base alla dichiarazione ISEE. Per chi possiede un ISEE fino a 7000 euro l’abbonamento annuale per il parcheggio sarà gratuito mentre per chi presenterà una dichiarazione ISEE fino a 14.000 euro la riduzione sarà del 50% sul costo dell’abbonamento annuale.

Per avere informazioni in merito a “Varese si Muove”, dal 21 agosto sarà attivo anche il numero verde: 800350394 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30. Il venerdì dalle 8.30 alle 12.00.