Sul lago o in terrazza, l’estate è ancora pazza

Sono davvero variegati gli eventi che ci aspettano per questo fine settimana post ferragostano. E variegato è anche il meteo: che non rovinerà tutta la festa, ma potrebbe movimentarla un po’, specie di sabato.

Dal punto di vista meteo comincia infatti con rischi di precipitazione ma finisce ben caldo e soleggiato il weekend che ci aspetta: il rischio precipitazioni comincia verso sera del venerdì, con un aumento della nuvolosità su Alpi e Prealpi dove potranno verificarsi locali rovesci e temporali nella notte. Per sabato il centro geofisico ci tiene all’erta: in buona parte sarà infatti soleggiato ma sono previsti annuvolamenti irregolari e possibilità di rovesci e temporali, prima perlopiù sui rilievi e, dal tardo pomeriggio, localmente anche sulle zone di pianura. Domenica però il cielo sarà sereno o poco nuvoloso e il caldo gradevole.

Varese – A Villa Panza continua l’acclamatissima mostra di Bob Wilson: questa può essere un’occasione per vederla magari con una calma “agostana”

Varese – a Villa Toeplitz serata jazz domenica al Tennis Bar di Villa Toeplitz – Varese: in scena il Simona e paolo jazz duo, costituito da Simona Grasso e Paolo Anessi. L’appuntamento è alle 19.30 e alle 21

Varese – Sacro Monte – Venerdì sera al sacro Monte aperitivo sulla terrazza alla casa Museo Pogliaghi: appuntamento dalle 18:30 Info e prenotazioni

Varese – isolino Virginia – All’isolino Virginia non mancano gli appuntamenti del weekend: quello tradizionale con l’aperitivo sul battello è per sabato alle 19 con partenza da Biandronno. ma anche la “navigazione teatralizzata” di Betty Colombo dà voce alle storie di vita della gente di lago, riporta le voci, le usanze, i costumi, gesti e i mestieri di chi di lago viveva proprio sul battello che naviga sul lago di Varese. Per un’ora parleranno il lago, l’Isolino, la rete per la pesca, la palude. La partenza è dal pontile di Biandronno alle 10.00. Info alla pagina facebook dell’Isolino.

Busto Arsizio – continua E…state Insieme a Noi: siamo alla seconda settimana di cibo giochi e musica al museo del Tessile. domenica in particolare, ci sarà musica dal vivo. L’Evento.

Busto Arsizio – Malpensafiere – Continua la lunga estate di Latinfiexpo, che oltre a tenere aperte le sue molteplici sale da ballo e i suoi ristoranti multietnici domenica 20 agosto darà il via alla settimana dell’Uruguay dalle 19.30, alla presenza delle rappresentanze consolari della nazione. Il programma, tra l’altro, prevede il recital intitolato “Canti di Amore e Libertà”, di Angel Galzerano.

Bodio – Prima settimana di Paella e Sangria: la 17esima edizione comincia nel week-end del 19/20 agosto nella piazza del paese. Dalle 19.00 con la tradizionale Paella alla valenciana annaffiata dalla Sangria rossa. Nel menù troverete anche fritto misto, grigliate di carne, patatine ed altro ancora, compresa molta buona musica: domenica in particolare sul palco saliranno i Trenincorsa. Leggi l’articolo.

Cadegliano Viconago – Serata speciale nella chiesa di sant’Antonio a Cadegliano Viconago: per interpretando suoni e Luoghi, venerdì alle 21 concerto di viola sola con Simone Libaion. Eseguirà brani di Bach. La serata è ad ingresso libero

Corgeno – Un weekend con la Canottieri è previsto sabato e domenica: per ”Estate al Lago con la Canottieri Corgeno” la cena di sabato prevede una gran risottata + specialità gastronomiche. Il clou sarà però domenica, con la gara Nazionale di Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso, a cui seguirà un banco gastronomico. La cena del 19 agosto va prenotata: il telefono è 0331.947802 oppure 347.8028190. L’appuntamento è a Corgeno di Vergiate, in via Vigna, 14, sulle rive del Lago di Comabbio

Cuvio – E’ una festa storica, la “Festa del villeggiante” di Cuvio: quella che si svolgerà al parco feste “Pancera” a partire dalle 19 per la cena di sabato, e domenica anche per il pranzo delle 12 è infatti la 60esima edizione. Tra i grandi protagonisti di questa festa,la “Buseca Valcuviana”. altri particolari nell’articolo.

Jerago con Orago – Ultimo weekend per Jerago Beach: oltre al ricco stand gastronomico, si finisce con musica live e un dj set di Dj Panico. L’evento.

Laveno Mombello – Naso all’insu per i fuochi in vetta a Laveno: in cima al Sasso del Ferro sabato 19 ci sarà uno spettacolo pirpotecnico internazionale.

Malnate – Sabato tour di Malnate in bicicletta, con una pedalata notturna. Per gli appassionati delle due ruote il raduno è alle 20.30, in Piazza delle Tessitrici per l’iscrizioneLeggi l’articolo

Montegrino Valtravaglia – un evento per veri appassionati sabato a Montegrino Valtravaglia: si tratta di “Porchetta in pineta”: porchetta non stop dalle 10 di mattina all’una di notte. Tempo permettendo però: in caso di maltempo verrà rinviata infatti al sabato successivo

Porto Ceresio – Venerdì 18 agosto inaugura “Milano al Lago” mostra fotografica con vocazione LIberty: l’appuntamento è nello spazio comunale in piazzale Luraschi fino al 27 agosto. Si tratta di 30 suggestive immagini fotografiche sull’architettura liberty in Italia, che si dipana in due location distantissime: Cervia e, appunto, Porto Ceresio che vedono come autore Lucio Mattioni, e come curatore artistico Andrea Speziali. Vedi l’articolo.

SPORT

Corgeno – Il weekend con la Canottieri di cui abbiamo già parlato supporta una gara Nazionale della Federazione Italiana Canottaggio. La gara è a sedile fisso e si svolge sia sabato che domenica. Leggi l’articolo.

Marnate – Per la Pro Patria l’ultimo test per le amichevoli è a Marnate contro il Borgosesia: l’appuntamento in campo è per sabato alle 18. Vedi l’articolo.

Venegono Inferiore – Prima partita di Coppa Italia – più precisamente turno preliminare di serie D – per Varesina e Bustese Milano City: l’appuntamento è per le 16 di domenica. Vedi l’articolo.

Varese – Allo stadio Ossola, per gli appassionati c’è l’amichevole tra Varese Calcio e la Giana Erminio. L’appuntamento è per domenica alle 17. leggi l’articolo.

Varese – All’Ippodromo sabato c’è il tradizionale “Palio dei Comuni” L’appuntamento è alle 20.

Se non avete trovato niente che vi piaccia, c’è sempre il cinema: qui le nuove uscite (che non mancano) nelle sale e le sale aperte.