Dalle altalene alle teleferiche: nuovi giochi nei parchi pubblici

Maquillage, manutenzioni ma soprattutto nuovi giochi nelle aree giochi cittadine. Il Comune ha approfittato della pausa estiva per il potenziamento delle strutture dedicate ai più piccoli nei parchi cittadini

Tante le novità: nel parco di via Toti un gioco a cupola e un’altalena a culla per gli utenti più piccoli e in quello di via Donati un’altalena doppia.

Particolarmente attesa, nell’area gioco di via Buraschi la teleferica con pedana mentre il parco di via Biffi si è arricchito di un gioco torre multifunzione e un’altalena doppia. Novità anche in via Don Monza: accanto alla scuola materna è stato posizionato un gioco a cupola e nell’area verde del Seminario dove arriverà gioco torre multifunzione. Sotto tutti i giochi è stata posizionata una pavimentazione antitrauma per la sicurezza dei bimbi e la tranquillità di chi li accompagna.

“Questo intervento – spiega l’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone – si va a collocare come continuazione del programma di manutenzione, sostituzione e miglioramento delle strutture di gioco iniziato da questa amministrazione. Ci sono tanti esempi su questo fronte ma il caso più emblematico è quello del gioco “castello” di Villa Gianetti che ha cambiato il volto dello spazio bimbi situato nel cuore di Saronno”.