Danni del maltempo sulla ciclabile del lago, quando tornerà agibile?

maltempo Isolino Virginia agosto 2017

Vitaliano Trecca, su segnalazione di amici e conoscenti, ha tentato invano di percorrere in bici il tratto di ciclopedonale tra Cazzago Brabbia e Bardello.

Il cittadino, residente a Galliate Lombardo, ha trovato svariate interruzioni per caduta alberi, tra l’altro solo in un caso segnalati in loco.: «Segnalazione in loco inutile, ovviamente, e che costringe a retrocedere fino a Cassinetta e percorrere su SP18». I danni sono stati causati dal violento nubifragio che venerdì sera si è abbattuto sulla città e i suoi immediati dintorni.

Anche lo stato di manutenzione del verde di alcuni tratti non è buono: «Ad esempio la giunzione tra la ciclabile del lago di Varese con la palude Brabbia (perpendicolare a statale SP36) è ormai invasa al 90% da piante, arbusti e sterpaglie.

«Comprendo che la cauta di alberi sia legata ad un evento atmosferico improvviso e suppongo vi stiate attivando – scrive Trecca in una lettera inviata al Comune – ma gradirei la conferma che c’è in programma una manutenzione urgente».

Già nella giornata di domenica un altro fruitore della pista ciclabile ci aveva segnalato lo stesso tipo di problematiche nel tratto tra Capolago e la Schiranna.