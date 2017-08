Detenzione a fini di spaccio: in manette due verbanesi

Due giovani di Verbania, di 34 e 23 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Stresa. L’uomo e la donna sono stati accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le manette sono scattate in seguito ad un controllo lo notte scorsa: fermati a bordo della loro vettura in via Marsala, sono stati sottoposti a perquisizione personale, veicolare e domiciliare. Sono stati così rinvenuti complessivi grammi 5,3 di “cocaina” e grammi 27.27 di “eroina”, oltrechè di strumenti per il taglio ed il confezionamento.

Al termine delle attività di rito, la donna è stata tradotta presso la casa circondariale di Vercelli, mentre all’uomo sono stati concessi gli arresti domiciliari , a disposizione della competente autorità giudiziaria.