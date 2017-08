DigitaLife al Festival del cinema di Venezia, tutti i dettagli

Le foto legate ai 20 anni

Anche Digitalife, il docufilm che Varese web sta producendo per i 20 anni di Varesenews, sarà presente agli eventi collaterali del Festival del cinema di Venezia. La presentazione ufficiale del progetto diretto da Francesco Raganato si svolgerà domenica 3 settembre, alle 17 nella Sala Tropicana dell’Hotel Excelsior, proprio di fronte a dove, ogni giorno, si svolge il red carpet.

L’evento di presentazione è inserito all’interno del programma di eventi organizzato dalla Fondazione Ente Dello Spettacolo. All’incontro di DigitaLife saranno presenti Marco Giovannelli a nome di Varese Web, il regista Francesco Raganato e anche Giancarlo Mazzuca, consigliere di amministrazione della Rai.

Quello stesso giorno, sempre all’interno del programma della Fondazione Ente dello Spettacolo, saranno conferiti anche due importanti riconoscimenti al mondo del cinema: il Premio Filming On Italy ad opera del SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani) che sarà assegnato a Sergio Rubini, attore e regista, e il Premio Robert Bresson 2017 assegnato al regista Gianni Amelio dalla Fondazione Ente dello Spettacolo.

DIGITALIFE E’ UN PROGETTO ANCHE TUO

È una grande ambizione raccontare il cambiamento con un film. Lo è ancor di più pensare di farlo in modo collettivo, corale, partecipato. DigitaLife sarà infatti un collage di storie che ci racconterete e che ci potrete fare avere con brevi video. Il nostro lavoro è organizzare tutto questo, raccontarlo e poi costruire l’opera grazie alla regia di Francesco Raganato.

Il digitale ha cambiato le nostre vite in profondità. Coglietene attimi, momenti, esperienze. Pensate a ciò che vi piace, vi preoccupa, vi entusiasma, vi spaventa. Anche le piccole cose quotidiane e non per forza i grandi progetti. Ognuno di noi vive, vede, ascolta storie che hanno a che fare con il digitale.

Raccontatelo. È un’azione importante per tutti noi e ci aiuterà a conoscere di più e a riflettere su cosa è successo, succede e succederà.