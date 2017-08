Dimissioni Lista, Vivicislago: \"Non è una sorpresa\"

“Non ci ha affatto stupiti”: è questo il primo commento dei consiglieri del gruppo Vivicislago alla notizia delle dimissioni del vicesindaco Luciano Lista arrivata nella giornata di venerdì.

“E’ solo la dimostrazione di quanto il nostro gruppo ha segnalato da tempo – continuano in una nota – l’attuale amministrazione è sempre stata debole, poco coesa e si è presentata unita alle elezioni per volere di organismi di partito di centro destra (Lega, Forza Italia, Ncd): non c’è mai stato un vero progetto e soprattutto è sempre mancato il rispetto nei confronti di Cislago e dei propri cittadini”.

E rincarano: “Una maggioranza fatta di scontri interni continui, con equilibri precari, che abbiamo già visto scindersi in due gruppi a pochi mesi dal suo insediamento. Nella lettera di dimissioni del consigliere Lista, che da oggi viaggerà in “solitario”, è impossibile non notare la conferma alle numerose denunce che il nostro gruppo ha portato avanti in questi mesi e le pesantissime accuse rivolte ai membri del gruppo di maggioranza.

Del resto, lo abbiamo detto e sottolineato più volte nelle nostre interrogazioni, nei nostri interventi, e anche nell’ultimo consiglio comunale: il sindaco leghista Cartabia avrebbe dovuto prestare più attenzione nella scelta dei propri collaboratori”.

Il comunicato si conclude con uno sguardo al futuro: “Non ci resta che attendere per scoprire quali saranno le nuove opportunistiche scelte, chi sarà nominato alla carica di vicesindaco, rimasta vacante, come saranno nuovamente rimescolate le deleghe, in base a quali competenze e quali nuovi equilibri il sindaco sceglierà obbligatoriamente di rispettare, per non rischiare di scivolare di nuovo”.