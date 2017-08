Docenti e ragazzi del liceo “Sereni” portano in scena “Into the Wild”

Luoghi Luino

Sabato 26 agosto alle 21, il Parco a Lago di Luino, ospiterà lo spettacolo “Into the Wild”. Prendendo lo spunto dall’omonimo film (“Nella natura selvaggia”), diretto da Sean Penn nel 2007, docenti e studenti del Liceo Scientifico “V. Sereni” di Luino racconteranno con musiche e canzoni la storia vera di Christopher McCandless, un giovane statunitense benestante che dopo la laurea decide di abbandonare famiglia e amici per sfuggire ad una società consumistica nella quale non riesce a vivere e inizia a viaggiare, a piedi, negli Stati Uniti, in Messico, in Alaska, cibandosi di selvaggina e bacche.

Le musiche comprendono la colonna sonora del film ma anche brani folk suonati con l’utilizzo di chitarre acustiche, banjo, armonica, violino e ukulele. Il progetto musicale, attualmente sta riscuotendo un grande successo.

«Sono davvero contento che gli Amici del Liceo di Luino abbiano sponsorizzato questo bellissimo spettacolo messo in scena da professori e studenti del Liceo, mentre il Comune di Luino fa altre scelte, legittime, ma che tuttavia lasciano soli i nostri ragazzi e i loro educatori nella libera espressione artistica – commenta il portavoce degli Amici del Liceo Alessandro Franzetti - Anziché spendere migliaia di euro per un solo concerto -prosegue- secondo me sarebbe stato più opportuno dare un contributo a questi ragazzi e a enti che fanno cultura sul territorio come gli Amici del Liceo e l’Università Popolare».