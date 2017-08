Domenica torna la rassegna per scoprire i tesori del Monumentale

Foto varie

Domenica 27 agosto, dalle 10 alle 13, nuovo appuntamento estivo della rassegna di eventi gratuiti all’interno del Cimitero Monumentale. La rassegna “Museo a cielo aperto” è promossa dal Comune di Milano e realizzata da Fondazione Milano – Scuole Civiche presente con diplomati e allievi della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi.

Ogni ultima domenica del mese, fino al prossimo ottobre, sarà possibile scoprire e riscoprire in modo insolito uno dei tesori d’arte e memorie della città.

Per tutta la mattina in sala conferenze saranno proiettati cortometraggi realizzati dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti. La proiezione dal titolo “CAM 1516 – Civiche Animazioni al Monumentale” comprende sette cortometraggi realizzati dagli studenti per l’esame di diploma del corso Digital Animation dell’anno accademico 2015/2016: “Correre” di Chiara Bailo; “Scacco Matto” di Agata Devoto; “Puppet Love” di Davide Lai; “La Montagna” di Alberto Longo; “Vertigo Robot” di Anita Verona; “L’Ombra” di Carmen Mutti; “The Blue Eye” di Gaia Zavoil.

Alle 10 e alle 10.30 dal piazzale esterno partiranno due visite guidate a cura delle volontarie del Servizio Civile e del personale dipendente del Cimitero Monumentale. I percorsi, “Il Tempio Crematorio” a cura di Elisabetta Dolcino e “Conoscere il Reparto Ebraico” a cura di Boriana Valcinova, saranno dedicati ad approfondire alcuni aspetti e curiosità all’interno del ricco patrimonio artistico custodito tra i viali alberati del Monumentale.

Le visite guidate sono gratuite e prenotabili al gazebo a partire dalle ore 9.30 fino al raggiungimento del numero massimo previsto per gruppo.

Nella Galleria superiore di levante, alle 11.15, andrà in scena un corto teatrale, scritto ad hoc e interpretato da diplomati della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi. “Dario, satanassi, sberleffi e longa vita” di Luca Rodella, con Luca D’Addino e musicato da Roberto Dibitonto, è un omaggio al Maestro Dario Fo, recentemente scomparso. Una giullarata sull’aldilà, interpretata da un attore e un musico che hanno avuto l’onore di conoscere di persona il premio Nobel. Tra sberleffi, mimica e allegorie del potere si viaggerà ancora una volta coi suoni della sua lingua onomatopeica, stavolta tra l’Inferno e il Paradiso, rubando anche dal Ruzante, autore del ‘500 e continua fonte ispiratrice di Fo. Un piccolo viaggio tra diavoli ed eternità di un villano, forse dantesco, forse ciarlatano, sicuramente buffo.

Chiude l’appuntamento il “Sound&More” a cura del Trio ST 2-10 (Ivan Maddio, sax soprano e tenore, Andrea Serino, pianoforte e tastiere e Stefano Di Niglio, batteria) in programma alle 12.15 presso la Galleria superiore di ponente. Il trio, in formazione bass-less, propone brani molto eterogenei e distanti tra loro. Si passa dall’Afro Blue di Coltrane degli anni ‘60 a brani recenti di John Zorn. Tutto viene riletto in una chiave che è il risultato della somma dei singoli componenti: effettistica naturale o elettronica, armonie coraggiose, ricerca melodica, ritmica che guarda all’elettronica e al drum and bass.

La rassegna “Monumentale: Museo a Cielo Aperto” proseguirà ogni ultima domenica del mese fino a ottobre, con una serie di appuntamenti che vedranno nuovamente teatro, musica, cinema e passeggiate tematiche raccontare il Cimitero Monumentale e le sue bellezze.

I prossimi appuntamenti sono previsti il 24 settembre e 29 ottobre dalle 10 alle 18.