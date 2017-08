Dona i vestiti usati, ricevi un buono omaggio

Foto varie

È stato installato a Milano il primo raccoglitore di abiti usati hi tech ed eco friendly, che interagisce con i cittadini. Il progetto si chiama “Clothes for love”, è curato dell’organizzazione umanitaria Humana People to People Italia e prevede il posizionamento in punti strategici di nuovi contenitori digitalizzati, progettati dall’Istituto Europeo di Design, dalla forma a cuore e dal colore rosso.

I raccoglitori sono dotati di sensori volumetrici, di un dispositivo di pesatura interna e di un’apertura antintrusione. Elemento davvero distintivo è il touchscreen digitale che consente al cittadino di interagire mediante un monitor, ottenendo informazioni relative al conferimento dei vestiti, alla filiera di Humana, al beneficiario della sua donazione e ai partner. Il donatore può inoltre ottenere un eco-gift, stampabile in tempo reale, per l’acquisto di alimenti bio, lampadine a basso consumo o prodotti e servizi di piccoli riparatori e botteghe locali. Un regalo virtuoso che sensibilizza al rispetto per l’ambiente e sostiene le imprese dei territori, creando una sorta economia circolare dove da un rifiuto nascono delle opportunità.

I contenitori Clothes for love gireranno in varie parti della regione fino alla fine di gennaio 2018. Il primo è stato collocato all’interno del punto vendita Simply di viale Corsica 21, altri saranno posizionati presso i centri commerciali Auchan di Vimodrone e Concesio, il supermercato Simply di via San Zeno a Brescia e in luoghi di aggregazione dei Comuni di Como, Lecco, Pavia e Varese e ancora Milano e Brescia.