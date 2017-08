Donna investita in via Carlo Noè

polizia locale gallarate

Ancora un incidente stradale a Gallarate, dopo il tragico decesso di un ciclista avvenuto questa mattina(2 agosto).

In via Carlo Noè intorno alle 13.15 una donna di 46 anni è stata investita mentre attraversava la strada in corrispondenza del bar K2.

Sul posto gli uomini del 118 con due ambulanze e un’automedica. La donna investita è grave. L’uomo alla guida dell’auto è stato medicato dai sanitari. Hanno operato anche un mezzo dei vigili del fuoco e la polizia locale di Gallarate.