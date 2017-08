Donna precipita dalla finestra. In fuga il convivente

ospedale sant'anna como

Una donna di 37 anni di origine marocchina è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia vicino a Como.

I soccorritori l’hanno rinvenuta a terra, dopo un volo di diversi metri dal secondo piano dell’abitazione di Cantù dove risiedeva insieme al compagno e ai suoi due figli. I carabinieri sono sulle tracce del convivente, un egiziano in Italia da molti anni, che si è dileguato dopo l’incidente.

Da alcune testimonianze sembrerebbe che tra i due fosse in corso una violenta lite. Alcune testimonianze dicono che la donna sia stata spinta dalla finestra, una versione al vaglio dei carabinieri che stanno cercando il convivente. I figli dell’uomo erano in vacanza in Italia e dovevano rientrare in Egitto proprio oggi.