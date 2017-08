Dopo 90 anni chiude la storica Macelleria Castiglioni

Si è abbassata sabato, per l’ultima volta, la serranda della Macelleria Equina Umberto Castiglioni. Dopo 90 anni e tre generazioni di macellai, infatti, il celebre negozio di via Vespri Siciliani a Busto Arsizio ha chiuso.

I clienti ancora non ci credono che Umberto abbia deciso di andare in pensione. C’è ancora chi bussa alla porta, chi telefona in negozio per ordinare e chi cerca di convincere il macellaio a tornare sui suoi passi. Perché da quando ha aperto, nel 1927, sono migliaia i bustocchi che hanno imparato ad apprezzare la carne di cavallo grazie alla famiglia Castiglioni.

La prima bottega era in piazza San Michele. E’ rimasta lì fino al 1964, quando si è trasferita in via Vespri Siciliani, dove è rimasta fino ad oggi. Una macelleria storica -riconoscimento che è arrivato ufficialmente l’anno scorso- che è sempre stata a conduzione famigliare e che, proprio per questo, Umberto non ha voluto vendere ad altri. Dietro al bancone c’è stato prima suo nonno Umberto, poi la zia Adriana e alla fine i genitori, Emilio ed Edvige. La madre (nella foto) ad 88 anni ancora oggi tutti i giorni indossava il camice bianco e andava dietro il bancone.

«Siamo sempre state orgogliose del suo lavoro -dicono le figlie Francesca e Chiara- ma noi abbiamo preso una strada diversa pur con il dispiacere di concludere un’attività che ha fatto iniziare il nostro bisnonno». L’unica in famiglia che non voleva che Umberto andasse in pensione è la nipote Bianca «che stava iniziando ad imparare con il nonno a fare gli hamburger -continuano le figlie- solo che ha tre anni».