Dopo lo stop ad Alpina i sindacati sospendono l’assemblea

I sindacati sospendono l’assemblea prevista per il 1° settembre contro l’ingresso della cooperativa Alpina. La decisione – già trapelata – è stata ufficializzata nell’assemblea del 29 agosto 2017.

Una mossa che segue la proroga – disposta da Enac – della sospensione dell’avvio di attività di Alpina fino a fine settembre.

«Sicuramente il prossimo pronunciamento del TAR sarà un passaggio fondamentale per bloccare l’inizio delle attività della Cooperativa Alpina e di qualsiasi nuova azienda, ma riteniamo che a prescindere dal percorso giudiziario, sia necessario un urgente intervento di Enac per modificare l’attuale Regolamento, prevedendo in ogni caso la certificazione per qualsiasi operatore» scrivono nel comunicato congiunto firmato dalle segreterie regionali Fit Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta, Flai-Ts, Usb-Lp, Cub-T. e Adl.

«In vista della prossima presentazione, da parte del Gestore, del bando per la limitazione delle Società operanti nel Comparto Handling di Malpensa e Linate, riteniamo fondamentale evitare l’aumento degli attuali soggetti Handlers certificati, anche mediante l’utilizzo di subappalti. Invitiamo i lavoratori a mantenere alta e vigile l’attenzione comunicandoci tempestivamente qualsiasi anomalia operativa dovessero riscontrare, consapevoli che in caso di eventi negativi, immediatamente, si attiveranno tutte le azioni necessarie per impedire l’inizio delle attività della Cooperativa Alpina».

Nei giorni scorsi la cooperativa bergamasca – che opera a Orio al Serio e sbarcherebbe a Malpensa al seguito di Ryanair – ha anche annunciato l’intenzione di querelare i sindacati. «Contro di noi è stata scatenata una guerra perché andiamo a intaccare un sistema chiuso. Alpina con le sue perfomance porta concorrenza dove non c’è, e fa paura» ha detto Filippo Cutrona, l’imprenditore a cui fa capo la coop Alpina e la società AGS (di cui Alpina è socia e subappaltatore).