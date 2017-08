Corsa

Doppio appuntamento con l’associazione “Sulle Ali”.

Domenica 10 a Lissago presso il campo sportivo si correrà per sostenere l’associazione Adiuvare che è al fianco dei pazienti diabetici. Per l’occasione, quindi, due associazioni uniranno le forze per raggiungere l’unico obiettivo di sostenere la cultura della salute.

Il secondo evento si terrà il 10 ottobre presso il centro commerciale Iper di Varese per celebrare la Giornata mondiale Cento Città Contro il Dolore” l’Associazione Sulle Ali aderisce all’iniziativa e sarà presente con un suo stand per svolgere attività di sensibilizzazione, informazione e di raccolta fondi.