Due arresti e tre denunce nel weekend dei Carabinieri

Weekend intenso quello del 5 e 6 agosto per i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio impegnati in una serie straordinaria di servizi di vigilanza estiva durante i quali sono stati identificati 94 soggetti -di cui 29 stranieri- e controllate 68 autovetture.

Due le persone finite in manette. La prima è un cittadino marocchino 30enne, residente a Busto Arsizio. Il giovane, commerciante ambulante di fatto disoccupato, pregiudicato e regolare sul territorio nazionale, era alla guida di un motoveicolo Yamaha risultato rubato a Castellanza il 7 luglio scorso ai danni di un 50 enne. Il ragazzo alla vista dei Carabinieri impegnati in un posto di controllo ha cercato di darsi alla fuga, dapprima a bordo medesimo motoveicolo e, successivamente, nei boschi boschiva. Fuga inutile dal momento che, dopo un lungo inseguimento, è stato raggiunto dai militari ma nonostante questo è scagliato contro i carabinieri, costretti quindi a ricorrere all’immobilizzazione forzata.

Arrestato anche un cittadino italiano di etnia cinti, 35enne, disoccupato e pregiudicato, poiché è risultato colpito da un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Como, dovendo espiare la pena anni uno, mesi uno di reclusione per il reato di furto aggravato (furto in abitazione risalente al 2008). Arrestato, termine formalita’ rito, veniva tradotto presso domicilio in esecuzione citato provvedimento ed a disposizione autorita’ giudiziaria mandante.

Durante il medesimo servizio i carabinieri hanno deferito in stato di libertà tre persone. Per furto aggravato energia elettrica, ricettazione e occupazione di terreni ed edifici un cittadino romeno, 58enne, disoccupato e pregiudicato. L’uomo è stato controllato dai militari all’interno di uno stabile in disuso di proprietà delle ferrovie dello stato, dove si introduceva abusivamente, e a seguito perquisizione, è stato trovato in possesso vari utensili elettrici e vari capi di abbigliamento per un valore complessivo euro 7mila, risultati asportati, nella notte del 27 luglio 2017, ai danni dela società “Jolly Garden”. Inoltre il medesimo soggetto aveva realizzato un abusivo collegamento al contatore della linea elettrica, utilizzando illecitamente energia elettrica per proprie necessità.

Denunciati anche per violazione della legge stranieri un cittadino marocchino 50enne senza fissa dimora, disoccupato e pregiudicato, in quanto controllato nei pressi della stazione ferroviaria, risultava irregolare sul territorio italiano e poi per guida in stato di ebbrezza alcolica un 22enne di Busto Arsizio, studente e incensurato.

Infine, durante il controllo agli avventori dei locali pubblici notturni, sono stati segnalati alla competente autorità amministrativa poiché trovati in possesso di modica quantità sostanza stupefacenti tipo marijuana e hashish 6 soggetti, tra i 19 ed i 27 anni, che detenvano la citata sostanza per uso personale.