Due barche si scontrano di notte davanti al porto di Lugano

Secondo incidente nautico nel Ceresio in pochi giorni.

Dopo lo speronamento avvenuto davanti a Morcote, ieri sera verso le ore 23.40, per cause che l’inchiesta della Polizia cantonale dovrà stabilire, due imbarcazioni sono entrate in collisione a circa 400 metri al largo del porto di Lugano.

Una delle due imbarcazioni è parzialmente affondata ed è stata in seguito recuperata. Delle cinque persone coinvolte solo una è rimasta leggermente ferita.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, la Società salvataggio di Lugano e di Mendrisio e i soccorritori della Croce Verde.