Due giorni con il Monate International BEERfestival

Appuntamento per venerdì 8 e sabato 9 settembre con la seconda edizione del Lago di Monate International BEERfestival. Due giorni di festa dedicati al mondo della birra, presso Il Larice Club, sulle sponde del lago di Monate.

Si potranno assaggiare 10 diverse birre alla spina, tutte provenienti da birrifici italiani: Birra dell’Eremo; Il Birri; Birra Mastino; BrewFist; CANEDIGUERRA; Birrificio Rurale; CRAK Brewery; e 10 diversi stili di birra internazionali.

Durante la festa sarà attivo uno stand gastronomico ricco di tante specialità. Il programma della festa prevede, venerdì 8 settembre, il live music con i Black Night (Deep Purple Tribute Band). Sabato 9 invece Dj Set con Ale&Gianlu, elena Hudson + Hell’s Puppets.

Per tutti in programma: torneo di Beach Volley, Beer Pong, Free Prison – Calcio nella GAbbia 2vs2 (iscrizioni aperte presso Il Larice Club di Cadrezzate, via Al Lago 449).