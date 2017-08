Due ventenni denunciati per furto di bicicletta in stazione

Stazione di Castellanza, il park sotterraneo (inserita in galleria)

I Carabinieri di Castellanza hanno sorpreso una coppia di ragazzi ladri di bicicletta, alla stazione ferroviaria della cittadina.

S tratta di un ragazzo marocchino e una ragazza italiana, poco più che ventenni, entrambi residenti in Piemonte, con vari precedenti penali.

I due avevano già prelevato il velocipede e stavano per darsi alla fuga quando sono sopraggiunti i militari, in transito durante i controlli del territorio: hanno notato l’atteggiamento sospetto dei ragazzi e sono passati al controllo. I due si sono dati alla fuga ma sono stati fermati a breve distanza. La bicicletta, del valore di 250,00 euro, è stata restituita al legittimo proprietario, che non si era accorto del furto.

I due ragazzi sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per furto aggravato.