E’ dedicato all’hip hop il doodle di Google più divertente di sempre

E’ il doodle di Google più bello e complesso che ci capiti di ricordare. E’ dedicato alla nascita dell’hip hop 44 anni fa, fatta coincidere da molti con una festa nel Bronx l’11 agosto del 1973.

Potete diventare veri Dj, mixare i dischi e scratchare. Come? Lo spiega benissimo il Post

Come funziona il doodle di Google sulla storia dell’hip hop



Nella schermata principale del motore di ricerca il logo di Google è sostituito da una scritta fatta nello stile dei graffiti urbani. Se la si clicca si apre una finestra più grande, e inizia la parte divertente del doodle.

Prima viene spiegata brevemente la storia di come è nato l’hip hop, vengono poi presentati gli strumenti di base per fare quella musica – i due piatti per i vinili e il mixer – e dopo un breve tutorial viene data la possibilità di fare pratica con un simulatore di una postazione da dj.

Il mixer con i due piatti del giradischi, del doodle di oggi

Quando si inizia ci sono già dei dischi che girano, ma se si clicca sull’icona a forma di disco in basso a destra si passa a una nuova schermata in cui se ne possono scegliere altri da mettere sui due piatti. Con la leva in mezzo, il cross-fader, si può passare da un disco all’altro e decidere quanto sentire di ogni disco (se la leva è in mezzo, si sentono entrambi). Se si clicca sui dischi che girano, invece, si può modificare la velocità con cui girano, farli tornare indietro o scratchare. Una volta imparate queste due o tre cose di base, si può iniziare a giocare con i dischi e il mixer. Si può comunque seguire il tutorial, che spiega tutti i passaggi molto nel dettaglio. Il simbolo della coppa in alto porta a una pagina con alcuni obiettivi da raggiungere, se si vuole giocare con un obiettivo: ma non è essenziale farlo.