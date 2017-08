È morto Daniele Ventura

funerale Daniele Ven

Il 22 agosto 2017, in Varese, è venuto a mancare Daniele Ventura. Daniele era un uomo mite e buono. Era un uomo libero. Negli ultimi anni ha sopportato con straordinaria dignità le sofferenze fisiche, che non gli avevano mai tolto la voglia di vivere, di viaggiare, di conversare, di scherzare. Ha vissuto nella convinzione che il mondo potesse essere migliorato e che per questo ci si dovesse impegnare sin dalla dimensione quotidiana e privata.

Era da giorni ricoverato presso l’Ospedale di Circolo di Varese. Ma gli amici che andavano a trovarlo sapevano che sarebbero stati accolti con un sorriso. Sapevano che la conversazione sarebbe stata leggera e serena e che, alla fine, sarebbe inevitabilmente scivolata sulla previsione di un futuro banchetto, in cui consumare un risotto come si deve e bere del vino buono. A Daniele piaceva pensare al futuro.

La sua compagna, Vanda, gli è stata vicina sino all’ultimo, con la dedizione sincera e schietta delle persone che sanno amare. Su di lei grava ora tutto il dolore della perdita e tutto il vuoto dell’assenza.

Chi conosceva Daniele Ventura, potrà porgergli un ultimo saluto, mercoledì 23 agosto alle ore 17.00, presso la Sala del commiato delle Onoranza funebri Sant’Ambrogio, in via Mulini Grassi 10, in Varese.

Chi volesse ricordare Daniele potrebbe farlo versando un contributo all’Associazione Nazionale Emodializzati (iban: IT29K020080176000000509019).