È morto Giorgio Mauri presidente di 50&Più

Nella notte è mancato Giorgio Mauri, 74 anni, di Cantello, presidente provinciale e regionale dell’associazione 50&Più di Confcommercio, che conta oltre 10mila iscritti commercianti per la maggior parte non più in attività ed è considerata tra le più importanti associazioni culturali e del tempo libero italiane.

Mauri era presidente dal 2009 ed era subentrato a Gianluigi Brusa, anche lui recentemente scomparso, del quale era stato vice presidente per oltre dieci anni. Mauri era persona di grande umanità, aveva raggiunto cariche importanti nell’organizzazione per la sua professionalità e umanità apprezzata da tutti i soci. Nella vita aveva svolto con successo l’attività di agente di commercio nel campo dell’utensileria edile. Lascia la moglie e tre figlie. (nella foto Gianluigi Brusa e Giorgio Mauri al momento del passaggio della presidenza di 50 & più)