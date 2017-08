E’ rinato il circolo del tennis di Angera

Il comune di Angera ha dato in gestione i campi da tennis per 12 anni (in disuso da circa 2 anni) alla societa’ sportiva dilettantistica Saint Patrick, composta da Lara Ghiringhelli, Maurizio Paracchini e Jacopo D’Antona di Taino.

I campi sono stati rifatti e recintati.

Tanti sono i progetti di rilancio del tennis club e chi è interessato potrà rendersi conto di persona partecipando agli Open days previsti per sabato 2 e domenica 3 settembre e per sabato 16 e domenica 17 settembre dalle ore 9.30.

Sabato 16 al pomeriggio e domenica 17 al mattino sarà possibile veder giocare due giovani atlete Altoatesine: Silvia Saccani e Magdalena Santer e Giada Defendi, giovane promessa lombarda che ci mostreranno del tennis giovanile ad alto livello.

Tutti i partecipanti, piccoli e grandi, all’open days potranno provare a giocare