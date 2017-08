Edera e Rts insieme per una giornata di festa

Nel parco comunale di Gornate ci sono stati fine settimana all’insegna della festa e della collaborazione. L’associazione “RTS: una vita speciale” ha organizzato l’evento al quale ha collaborato EDERA Amici della Cooperativa L’Arca. Rts-una vita speciale nasce nel 2010 da un gruppo di genitori di bambini speciali nati con una sindrome rarissima: Rubistein-Taybi.

Come sottolineano sempre i responsabili “Un caso su 125.000 è sicuramente un caso straordinario una vita speciale“. Per questo RTS con i suoi volontari promuove e divulga le conoscenze sulla sindrome di Rubinstein Taybi per favorire la diagnosi precoce e la successiva presa in carica adeguata del minore. Supporta le famiglie e promuove programmi riabilitativi ed educativi, informa sulle scoperte scientifiche oltre che organizza feste.

L’associazione Edera nasce nel 2017 da un gruppo di 10 soci genitori e volontari che operano nell’ambito della disabilità. Edera organizza le domeniche di sollievo per bambini e ragazzi disabili gravi e gravissimi ma l’obiettivo sul quale i fondatori puntano le loro energie è a lungo termine: il Durante noi per costruire il DOPO DI NOI. Questa sinergia positiva tra le due associazioni ci permette di iniziare a fare “rete” e trovare legami positivi tra le famiglie.

«Non più da soli! Allora abbiamo pensato ad una festa semplice con un giro in auto, patatine chiacchere e tanta condivisione.I nostri ragazzi si sono divertiti. Ringraziamo di cuore tutti i volontari di entrambe le associazioni che hanno permesso la realizzazione dei due eventi. Siamo speciali per questo ogni occasione diventa SPECIALE».