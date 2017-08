Enac conferma lo stop alla cooperativa Alpina

Ryanair Malpensa Siviglia

La cooperativa Alpina non potrà operare a Malpensa ancora per un mese.

Enac ha infatti disposto una proroga al provvedimento di sospensione dell’1 agosto scorso, adottato d’urgenza dopo lo “sciopero bianco” che ha creato disagi ai passeggeri in partenza per le vacanze.

Una sospensione presa esplicitamente per ragioni di funzionamento dell’aeroporto e per ragioni di ordine pubblico, per “scongiurare il ripetersi degli eventi verificatisi il 1° agosto 2017 e le ripercussioni negative per i passeggeri”. La decisione, adottata dal direttore dell’aeroporto Massimo Bitto, prevede “la proroga della sospensione fino al 25 settembre p.v., data alla quale è prevedibile si avrà conoscenza dell’esito dell’istanza di sospensione dell’autorizzazione al subappalto presentata da Sea e si potranno adottare i provvedimenti più idonei”.

Lo stop alla cooperativa – istanza presentata da Sea spa, gestore dell’aeroporto – sarà esaminato infatti esaminato il 21 settembre 2017 dal Tar della Lombardia.

I sindacati contestano l’ingresso della cooperativa Alpina – “affacciatasi” dopo il ritorno di Ryanair a Malpensa – nei servizi di rampa, oggi serviti da società di capitali. Le cooperative sono considerate – in ambito aeroportuale, come nella logistica – portatrici di lavoro non qualificato e precario, senza stabilità e con rischi per quanto riguarda i versamenti contributivi e il Tfr (non sono stati pochi i casi scoperti da Finanza, ispettorato del lavoro e Procura). La cooperativa Alpina lavora in subappalto per Ags (di cui è anche socia), gestore handling arrivato a Malpensa “al seguito” di Ryanair. Ags, la cooperativa e anche Confcooperative sostengono invece il pieno diritto di Alpina a operare a Malpensa.

Il prossimo 1 settembre era prevista un’assemblea sindacale sul tema, che è stata annullata.