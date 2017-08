Entro settembre anche Busto rilascerà la carta d’identità elettronica

Foto varie

Entro il mese di settembre il Comune di Busto Arsizio emetterà la Carta d’Identità Elettronica (CIE), un nuovo strumento valevole come documento di identità e di espatrio in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in quelli che la accettano in sostituzione del passaporto.

La Carta d’Identità Elettronica ha l’aspetto e le dimensioni di una carta di credito. È dotata di un microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell’identità del titolare, compresi gli elementi biometrici, come la fotografia e l’impronta digitale.

È valida per la registrazione e l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione erogati attraverso lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (www.spid.gov.it). Contiene, inoltre, l’eventuale consenso o diniego alla donazione di organi o tessuti in caso di decesso che ogni cittadino può esprimere al momento della richiesta della carta d’identità.

Tutte le informazioni sul sito del Comune alla pagina: https://www.comune.bustoarsizio.va.it/index.php/il-comune/guida-ai-servizi/guida-servizi-demografici/anagrafe/8995-carta-d-identita-elettronica