Enzo: “Il digitale ha cambiato la nostra mentalità lavorativa”

Enzo Muscia è l’amministratore di Anovo Italia, un’azienda che è rinata grazie all’impegno di alcuni operai, tra cui Muscia, che hanno affrontato la crisi diventando imprenditori, proprietari di quella stessa azienda per cui lavoravano.

Quando la azienda è fallita mandando a casa 320 dipendenti, Enzo non si è dato per vinto. I clienti c’erano e la proprietà francese aveva deciso di smantellare la filiale italiana per ripianare i costi in Francia. Ma Enzo, conoscendo bene quel lavoro e sapendo che la situazione non era dovuta alla crisi o alla mancanza di lavoro nel settore, invece di spendere tempo ed energie per cercare un nuovo posto di lavoro, ha scelto di rischiare e riprendersi il suo. Come? Si è ipotecato la casa e ha rilevato l’azienda per la quale aveva lavorato per più di 20 anni, riassumendo pure i suoi ex colleghi.

Oggi ha assunto 35 persone, quasi tutte ex dipendenti. Anovo Italia si occupa della manutenzione dei prodotti elettronici in garanzia. Ma sta sviluppando anche diversi altri settori. Questo cambiamento, secondo Muscia, è nato grazie al digitale: «Mi piace definirci un’azienda digitale, non tanto per il prodotto, ma per il servizio, per la mentalità che è cambiata. Il digitale ha proposto qualcosa nella nostra mentalità, qualcosa che non è standard ma che ci ha costretto a rivedere diversi parametri, rivoluzionando il nostro modo di lavorare. E di pensare».

Prosegue quindi a ritmo serrato la raccolta dei video per il film “DigitaLife”. L’idea di realizzare un docufilm sui cambiamenti che ha portato il digitale è nata per festeggiare i 20 anni di VareseNews, senza creare un documentario autocelebrativo, ma realizzando un vero film con i filmati dei lettori. Per partecipare è semplicissimo: basta inviare un video rispondendo, come si vuole, alla domanda:

“Come internet ha cambiato la tua vita?”

