“Erba” nelle mutande, nei guai un 22enne

Gli agenti della Squadra Volanti di Varese hanno denunciato un giovane di origini nigeriane per detenzione ai fini di spaccio di sostante stupefacenti, fermato durante un controllo che si è svolto in piazza Repubblica.

Il 22enne, con regolare permesso di soggiorno, ha cercato di eludere il controllo e ciò ha insospettito i poliziotti che lo hanno sottoposto a una prima perquisizione, al termine della quale hanno trovato – tra i jeans e la cintura – un involucro di cellophane con circa 10 grammi di marijuana.

Portato in Questura per un controllo più approfondito, al giovane è stato trovato addosso un ulteriore quantitativo della stessa sostanza, nascosto in un altro involucro posizionato negli slip. La marijuana era già suddivisa in altre cinque confezioni per un totale di circa 25 grammi.