Esce di casa e non rientra: si cerca un uomo di 79 anni

Ricerca persona a Olgiate Olona

Dalle 15,30 di oggi, venerdì 25 agosto,squadre dei Vigili del fuoco stanno intervenendo nel comune di Olgiate Olona in via Togo per la ricerca di un uomo di 79 anni che risulta irreperibile da questa mattina.

I Vigili del fuoco hanno stabilito il campo base nel campo di atletica del paese, dove è stata collocata l’U.C.L. (Unità di Crisi Locale) che sta coordinando le ricerche.

Sul posto stanno operando gli specialisti del T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso), gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia con il “Drago 82″ e il personale fluviale.

Le ricerche si stanno concentrando in particolare sul fiume Olona e nei boschi circostanti.