Esterno Notte compie 30 anni e festeggia con Full Metal Jacket

full metal jacket restaurato

Esterno Notte compie 30 anni e per festeggiare chiude la stagione con un regalo: martedì 29 agosto, all’arena dei Giardini Estensi di Varese, verrà proiettato Full Metal Jacket in versione restaurata.

Nel 1987 Esterno Notte comiciava a riempire le sere d’estate con il meglio del Cinema internazionale. Nel 1987 Stanley Kubrick realizzava uno dei suoi film più belli ed importanti.

Un doppio anniversario che è come un’occasione per gettare uno sguardo su com’era il Cinema quando Esterno Notte è cominciato, e per rivedere un film che ha segnato un cambio di direzione: un momento dentro la storia del Cinema che indica un prima e un dopo. A 30 anni dalla sua uscita, Full Metal Jacket non ha perso niente della propria forza, rimanendo un capolavoro intatto, immune, si direbbe, allo scorrere del tempo.

Come un ricordo fondativo, una canzone dei Beatles, o una serata d’estate sotto il tendone di Esterno Notte.

Appuntamento martedì 29 settembre ore 21:15, ai Giardini Estensi di via Sacco, a Varese. Il film sarà introdotto da Alessandro Leone, regista e critico cinematografico. Ingresso: 6€ intero / 4,5€ ridotto.