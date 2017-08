Ex Isotta Fraschini all’asta: da Luraland ai saronnesi che vogliono acquistarla

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

Nei giorni scorsi è stato annunciato che la zona dismessa ex Isotta Fraschini sarà messa all’asta e sono in molti ad essersi mobilitati per poter far rinascere quell’area. C’è chi ha proposto una mobilitazione generale dei saronnesi che non vogliono “conservare” l’area, oppure chi vuole creare un parco tematico con personaggi come “Amaretto” o “Granella”.

L’iniziativa “dal basso” parte da una pagina Facebook, chiamata Obiettivo Isotta fondata da Alessandro Galli e Alessandro Merlotti che una settimana fa avevano lanciato l’idea di un azione popolare per acquistare l’area dismessa che andrà all’asta il prossimo 19 settembre. «Obiettivo Isotta è una pagina che nasce con l’intento di informare i cittadini di Saronno (e non solo) in merito alla situazione dell’area dismessa ex-Isotta Fraschini di Saronno. Quest’area, di circa 100.000 mq, è al momento la più grande opportunità di sviluppo per il centro di Saronno anche se è dismessa e abbandonata da diverse decine di anni. In questa pagina cercheremo di proporre contenuti riguardo alla storia, alla normativa vigente, alle possibilità che quest’area permette oggi, cercando di fornire gli elementi per un dibattito aperto, attento e informato tra tutti gli attori coinvolti. Un obiettivo aperto sull’area ex-Isotta Fraschini».

L’altro progetto sul tavolo è stato presentato in comune dal politico Luciano Silighini Garagnani, che già in campagna elettorale aveva proposto di trasformare le aree dismesse della città in un grande parco a tema. Ora torna su quel progetto, con un diverso obiettivo che sta cercando di mettere insieme una cordata di imprenditori: «Oggi protocolliamo in Comune la richiesta di parere su il progetto per il parco “Luraland“. Un parco tematico di divertimento per bambini “governato” da AMARETTO un simpaticissimo criceto ghiottissimo di mandorle ed erbette al punto che i suoi amici MANDORLA,ELISIR e la innamorata del cuore GRANELLA sanno sempre che dopo una discussione gli basta sgranocchiare uno dei piccoli semini per riavere il sorriso. La nave dei pirati,il sommergibile,treni a vapore e una monorotaia da dove sorvolare tutta Saronno saranno solo alcune delle attrazioni del parco che,come spiegammo anni fa,consentirà ai residenti a Saronno di avere accesso libero all’area quotidianamente 365 giorni l’anno. Nei progetti sono previste l’assunzione di circa 2.000 persone e per come consentito si darà priorità ai residenti nelle zone limitrofe».