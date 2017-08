Fa benzina coi soldi falsi, arrestato a Barasso

carabinieri generica varie 112 gazzella auto incidente strada

I carabinieri hanno arrestato un uomo che smerciava banconote false, a Barasso, e che ha cercato di far credere agli inquirenti di aver trovato una mazzetta di soldi in terra senza immaginare che fossero contraffatti. Ma la scusa accampata alla pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Varese, che lo ha bloccato lunedì pomeriggio al semaforo di Barasso in direzione del capoluogo, non è servita a un 36enne di Induno Olona, che in quel momento stava viaggiando su una Fiat Panda in compagnia di un’amica (estranea ai fatti).

I militari non gli hanno creduto, e hanno anche intimato all’uomo di accompagnarli presso la sua abitazione a Induno, dove sono stati rinvenuti 50 pezzi tutti da 20 euro l’uno, e tutti contraffatti.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di spendita di moneta falsa, ma la scoperta della sua azione criminosa la si deve alla titolare della pompa di benzina Erg di Barasso, la quale ieri ha ricevuto come pagamento dal 36enne una banconota da 20 euro. Già toccandola ha avuto qualche sospetto e non appena l’uomo è ripartito, ha passato la carta moneta nella macchinetta che riconosce la valuta contraffatta e ha avuto conferma che si trattasse di una truffa.

In quel momento è transitata una pattuglia dei carabinieri che l’esercente ha chiamato e a cui ha raccontato tutto, specificando i dati della vettura e osservando che in breve in carabinieri avrebbero potuto raggiungerla come è puntualmente avvenuto. Il sospetto è che l’inducesse volesse fare il giro di altri benzinai per smerciare la valuta falsa. Mercoledì mattina l’uomo comparirà davanti al giudice del tribunale per l’udienza direttissima.