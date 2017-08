Falsi controllori Aspem a Giubiano

aspem reti azienda partecipata del comune di varese

Falsi controllori in circolazione. La società Aspem comunica che sono giunte numerose segnalazioni relative a persone che si spacciano per addetti aziendali del settore acquedotto o gas.

Nella mattinata odierna, martedì 29 agosto, una di queste segnalazioni indicava la presenza in zona Giubiano a Varese (via Roncaccio e via S. Giusto) di un uomo sulla cinquantina, vestito in borghese, non tanto alto, capelli brizzolati, con un guanto traforato sulla mano destra che ha richiesto ad alcuni utenti di mostrargli il contatore dell’acqua per poi sostenere che, alla persona contattata, spettava un rimborso.

L’azienda comunica che il proprio personale non sta svolgendo alcuna verifica su bollette o su impianti presso il domicilio dei Clienti e ricorda che mai richiede documenti o riscuote denaro a domicilio. In caso di interventi programmati o richiesti, il personale aziendale si presenta con mezzi, vestiario e tesserino identificativo, tutti riportanti il logo di ASPEM.

Il ripetersi di queste segnalazioni conferma la mala fede di tali persone e si invitano quindi tutti i Clienti a prestare la massima attenzione nell’accogliere in casa sconosciuti che si presentano a nome di ASPEM e a contattare le autorità di pubblica sicurezza in caso di comportamento sospetto come fatto per quello descritto.